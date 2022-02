Sanremo 2022, Coletta: “Immagino per Drusilla Foer una seconda serata in Rai”

È lunghissima la lista di complimenti e commenti positivi che oggi sono rivolti a Drusilla Foer, dopo la sua partecipazione come co-conduttrice al 72esimo Festival di Sanremo. L’alter ego di Gianluca Gori ha conquistato tutti con la sua ironia, la sua intelligenza e il monologo regalato sul finale di puntata. E anche in Rai c’è grande soddisfazione per una performance difficile da dimenticare. Lo ammette anche lo stesso Direttore di Rai1, Stefano Coletta, che già immagina un futuro in Rai per l’icona di stile.

“Mi sento di dire che a Drusilla darei una seconda serata seriale dal lunedì al venerdì“, confessa durante l’usuale conferenza stampa quotidiana pre-puntata. “Penso che potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza“, continua e aggiunge: “Drusilla ha un portato di raffinatezza, intelligenza e di grande grande ironia che sono registri che servono in una tv generalista“. I fan della Foer possono stare tranquilli perché Coletta assicura: “Sicuramente ci lavoreremo“.