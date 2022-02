Sanremo 2022, Gianni Morandi e Jovanotti vincono la serata delle cover: le migliori performance – VIDEO

Gianni Morandi e Jovanotti, al Festival di Sanremo come ospite a sorpresa, hanno vinto la serata delle cover. Al secondo posto del podio Blanco e Mahmood, al terzo Elisa. Ecco quali sono state le migliori performance della serata, che ha visto Maria Chiara Giannetta come co-conduttrice (l’ordine non è in base al gradimento):

I VINCITORI GIANNI MORANDI E JOVANOTTI – MEDLEY DI ‘OCCHI DI RAGAZZA’, ‘UN MONDO D’AMORE’, ‘RAGAZZO FORTUNATO’ E ‘PENSO POSITIVO’

ELISA CON LA COREOGRAFA ELENA D’AMARIO – WHAT A FEELING (IRENE CARA DAL FILM FLASHDANCE)

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CON MARGHERITA VICARIO, COSMO E GINEVRA – BE MY BABY (THE RONETTES)

BLANCO E MAHMOOD – IL CIELO IN UNA STANZA (GINO PAOLI)

ACHILLE LAURO E LOREDANA BERTÈ – SEI BELLISSIMA (LOREDANA BERTÈ)