Sanremo 2022, ecco perché Amadeus ha sbarrato gli occhi sentendo “Pedro”

La serata delle cover ha visto come co-conduttrice del Festival di Sanremo Maria Chiara Giannetta. La giovane attrice pugliese ha invaso il palco di Sanremo con la sua freschezza, ironia, talento con uno sketch insieme a Maurizio Lastrico in cui i due artisti hanno interpretato due amanti. La coppia dialogava prendendo in prestito le parole di moltissime canzoni della storia della musica italiana, come Pedro di Raffaella Carrà per ricordare l’artista scomparsa lo scorso 5 luglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @amorechecambia

Durante lo sketch, la Giannetta doveva scegliere chi amare tra Lastrico e Amadeus: e alla fine ha scelto Pedro. Il conduttore e direttore artistico ha sbarrato gli occhi. Perché?

Correva l’anno 2004. “Ama” era alla conduzione del game show pre-serale L’Eredità. Una delle puntate ha visto come protagonista il concorrente Pedro. Alla domanda su cosa fosse il Polivinilcloruro lui ha risposto: “Per me è la cipolla”. Amadeus è andato su tutte le furie (ma con eleganza) e lo ha invitato ad abbandonare lo studio. Ecco il video: