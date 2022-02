Euphoria 3, HBO rinnova il teen drama con Zendaya

Un ritratto della Generazione Z americana – tra musica e luci a neon – crudo, senza filtri, vincitore di 3 Emmy, ormai diventato un cult. Stiamo parlando di Euphoria, la serie creata da Sam Levinson con protagonista Zendaya su Sky e Now con la seconda stagione. In queste ore lo show ha ottenuto il via libera per la produzione della terza stagione. A fare l’annuncio HBO. Un rinnovo prevedibile visto il successo della prima e della seconda stagione

“Il creatore Sam Levinson, Zendaya Coleman e l’intero cast e la troupe di Euphoria hanno portato la seconda stagione a livelli straordinari, sfidando le convenzioni narrative e la forma, il tutto mantenendo il suo cuore. Non potremmo essere più onorati di lavorare con questo team dotato e incredibilmente talentuoso“, ha dichiarato Francesca Orsi di HBO.

Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

Nel cast della seconda stagione, oltre Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

La serie tv è una produzione A24 Television. Tra i produttori esecutivi troviamo Sam Levinson, Drake, Future the Prince, Ron Leshem e Daphna Levin (creatori della serie originale israeliana), Tmira Yardeni, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Yoram Mokadi e Gary Lennon.