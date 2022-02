L’Amica Geniale 3, le protagoniste: “Siamo cresciute con Lenù e Lila, per sempre parti noi – VIDEO

A colmare il vuoto della fine del 72esimo Festival di Sanremo ci pensano Lenù e Lila, le straordinarie protagoniste de L’Amica Geniale. Da domenica 6 febbraio, in prima serata su Rai1, le pagine di Elena Ferrante tornano ad animare lo schermo con ‘L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta’, la serie di successo Hbo-Rai Fiction tratta dal terzo libro della quadrilogia della celebre e misteriosa scrittrice (edito da Edizioni E/O).

I nuovi episodi ci portano negli Anni 70 tra rivolte sociali, abusi sul posto di lavoro e mascolinilità tossica. E ancora, affermazione e liberazione femminile, desiderio di uscire dalla famiglia tradizionale e ‘abbracciare’ l’indipendenza. E poi ci sono Elena e Lila: non importa se il destino le porta a essere lontane, tra di loro c’è e ci sarà per sempre un legame profondissimo fatto di amore e odio. Qui c’è chi fugge da un contesto ‘malato’ come Lenù e chi resta come Lila.

Leggi anche: L’amica Geniale 3, Lenù e Lila negli Anni 70 tra rottura tradizione e affermazione femminile

Alla regia c’è Daniele Luchetti, che prende il testimone da Saverio Costanzo. Quest’ultimo ha diretto i primi due capitoli del progetto e qui figura come sceneggiatore insieme a Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. È stato Costanzo a chiedere Luchetti come suo successore.

L’AMICA GENIALE 3, L’INTERVISTA A MARGHERITA MAZZUCCO (LENÙ) E A GAIA GIRACE (LILA)

Abbiamo incontrato Margherita Mazzucco (Lenù) e Gaia Girace (Lila) in occasione della presentazione dei nuovi episodi.