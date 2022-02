Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: “Noi i favoriti? Non pensiamo alla classifica”

“Chi è il favorito non vince mai”. Ne sono sicuri Mahmood e Blanco, candidati alla vittoria del 72esimo Festival di Sanremo già da settimane prima dell’inizio della kermesse. Con la loro ‘Brividi’ hanno conquistato tutti: il brano resiste primo nella Top 200 di Spotify e nella classifica parziale letta da Amadeus alla fine della puntata delle cover. Non solo, la canzone ha superato i 3milioni di stream nelle sue prime 24 ore di vita sulle piattaforme di streaming.

Alle classifiche, però, i due ragazzi non ci pensano, come raccontano a poche ore dalla finalissima del Festival: “Noi siamo abbastanza tranquilli sotto questo punto di vista. Non ci pensiamo alla classifica. Ci sono tantissimi altri artisti dei quali siamo fan e dei quali abbiamo una stima immensa. Immaginare di stare sopra qualche nome sarebbe ancora un po’ strano. Speriamo solo di non deludere chi ci segue e ci ha dato tanto amore, si vede dai risultati del pezzo”.

Per l’esibizione finale Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi hanno ancora carte da svelare: “Questa sera ci sarà anche una piccola sorpresina”, annunciano. L’appuntamento è su Rai1 alle 20.40 circa.