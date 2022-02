Sanremo 2022, Aka 7even: “Felice di condividere il festival con sangiovanni”

Compagni nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ‘rivali’ al 72esimo Festival di Sanremo. Aka 7even e sangiovanni si sono ritrovati sul palco del Teatro Ariston dopo la loro partecipazione al talent nel 2020. Una bella sensazione per entrambi. Qualche giorno fa, era stato proprio l’interprete di Malibù a smorzare l’entusiasmo di chi parlava di derby. “Non c’è mai stata competizione– aveva detto “sangio”- sono contento dei suoi successi e sono sicuro che lui è contento dei miei. Cerchiamo di darci forza a vicenda ed è bello vivere e condividere un’esperienza del genere con lui“. Oggi è Aka 7even a confermare ai microfoni dell’Agenzia Dire e Diregiovani. “Con sangiovanni ho un rapporto bellissimo, non c’è nessuna competizione, ci siamo fatti l’in bocca al lupo a vicenda e sono super contento di condividere questa esperienza con lui“.

Tanti i messaggi di vicinanza che sono arrivati all’artista, al secolo Luca Marzano: “In questi giorni ho ricevuto il supporto di tanti amici e colleghi e soprattutto di Anna Pettinelli, che mi ha fatto l’in bocca al lupo e continua a sostenermi“. Sul palco Aka canta Perfetta così, un inno a volersi bene nonostante difetti e imperfezioni. Destinataria delle parole scritte dallo stesso Marzano una donna ma è a se stesso che il 21enne di Vico Equense parla.

“Il brano è autobiografico– spiega- ho avuto un periodo in cui non riuscivo ad accettarmi. Poi con l’aiuto delle persone al mio fianco e con la consapevolezza di ciò che fossi sentivo il bisogno di scriverne, mi sembrava, però, scontato farlo parlando di me. Ho preso la figura di una donna e, in particolare, la figura più importante della mia vita: mia madre“. E sull’argomento aggiunge: “Penso che amarsi veramente sia difficile, è un percorso veramente molto lungo. Ci ho messo anni per far accadere ciò. Penso, in realtà, che ci voglia un secondo ed proprio quando si accende quella lampadina che ti alzi la mattina, ti guardi allo specchio e ti dici: ‘Io sto bene così, non mi interessa di quello che dicono gli altri“. Luca tornerà sul palco stasera per la finalissima del Festival ma senza aspettative: “L’unica che avevo era di divertirmi e posso dire che sta accadendo“.