Sanremo 2022: ‘Brividi’, ‘Dove si balla’ e ‘Ciao Ciao’ i brani più ‘shazammati’

Brividi di Mahmood e Blanco, Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista e Dove si balla di Dargen D’Amico sono i brani più shazammati tra quelli in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, le tre canzoni si sono posizionate nella classifica Shazam Top 200 Italia.

Tra le tre, Brividi – dopo aver esordito come canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia – ha conquistato la prima posizione della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia ed è al #1 su tutte le piattaforme digitali, ha debuttato al #5 e si conferma in Top10 al #7 nella global chart di Spotify, la posizione più alta di sempre per un brano in italiano.

Le canzoni che stanno illuminando il palco dell’Ariston sono disponibili su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos nella playlist Sanremo 2022, inclusa tra i contenuti in primo piano della speciale sezione dedicata alla kermesse: apple.co/Sanremo2022.