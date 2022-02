Sanremo 2022, Amadeus e la presunta lite: “Non c’è nessun Ferilli Gate”

Il 72esimo Festival di Sanremo si è appena concluso ma non si ferma la ricerca di polemiche. L’ultima ad arricchire il post vittoria di Mahmood e Blanco riguarda Sabrina Ferilli, quinta e ultima co-conduttrice di Amadeus. L’attrice, in un fuori onda, avrebbe pronunciato la frase: “Fa il pezzo di m…a con gli altri”. Parole colorite che hanno scatenato quello che oggi tutti definiscono il ‘Ferilli Gate’.

Secondo gli utenti sui social, la Ferilli avrebbe rivolto quella frase ad Amadeus, in quel momento sul palco per presentare uno dei venticinque cantanti. Oggi è lo stesso Direttore artistico a precisare come sono andate le cose, smentendo nella maniera più assoluta le voci di una presunta lite.

“Mai stata nervosa Sabrina Ferilli- dice durante l’ultima conferenza stampa nella città dei fiori- c’era anzi un siparietto: mentre tutte le altre presenze femminili, finito il loro momento, se ne andavano in camerino, Sabrina è sempre voluta rimanere lì in uno sgabello, tranne che per quando andava a cambiarsi. È di una simpatia incredibile, dietro le quinte parlava con tutti, con quello che portava i fiori, con questo, con quell’altro e parlava come parla normalmente nel suo linguaggio, senza riferirsi a nessuno. Commentava tutto: chi correva, chi passava. La terminologia colorita che probabilmente si sarà sentita in audio sarà riferita a qualcosa che stava accadendo. Faceva ridere tutti, ci ha animato. Non c’è stata nessuna tensione”.