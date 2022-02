Sono troppo ansiosa penso subito che sia un sintomo di gravidanza…

Ciao cari esperti… sono di nuovo io, quella che vi ha scritto 3 volte per l’ansia di essere incinta dopo un rapporto senza penetrazione ma solo masturbazione… tutte le volte che vi ho scritto avete saputo rispondermi e tranquillizzarmi, e per questo vi ringrazio davvero tanto, ma l’ultima volta che vi avevo scritto avevo dimenticato di aggiungere qualcosa, quindi la dirò adesso, non starò qua a raccontare di nuovo tutta la storia della masturbazione perché già l’avevo raccontata e non voglio scrivere cose troppo lunghe, perché poi ho l’impressione di disturbarvi… partiamo dal fatto che il mio ciclo è molto sregolato, mi ricordo che a novembre non mi è arrivato, ma poi mi sono ricordata che quel mese mi sono ammalata 2 settimane, cioè febbre tosse mal di gola, vomitato 1 volta ecc. quindi ho pensato che la causa potesse essere quella, dopo quella volta ho avuto altre piccole relazioni di masturbazione, ma il ciclo mi è arrivato poi il 4 di dicembre, normale come sempre, poi stranamente il mese dopo cioè gennaio, mi è arrivato il 5, quindi è come se per 2 mesi avessi avuto un ciclo regolare… l’unica cosa che avevo anche già raccontato e che quel ciclo l’ho notato diverso, ma mi avete detto che non c’era da preoccuparsi, dopo il ciclo di gennaio, è capitata la stessa cosa di novembre, cioè mi sono ammalata per 2 settimane, avevo le stesse cose (febbre, vomito, mal di gola) ma in più ero positiva al covid, è mangiavo molto ma molto poco, vedendo il mangiare avevo l’impressione di non pretere digerire niente e a gennaio pesavo praticamente 43kg più o meno… oggi è il 6 di febbraio il ciclo se doveva essere come le volte scorse, ma ripeto e molto sregolato, mi doveva arrivare ieri… ma non mi è arrivato, e realmente noto la pancia gonfia da alcuni giorni, praticamente stando in piedi e come se la sentissi dura e con tanta aria dentro, ma poi quando mi siedo in realtà più che gonfiore sembra solo pancetta/grassa, non vado spesso in bagno, a volte non ce l’ho gonfia come ad esempio ieri, però adesso attualmente ho di nuovo l’addome gonfio… e essendo troppo ansiosa e di avere la constante paura di essere incinta penso subito che sia un sintomo… oggi mi sono pesata e pesavo 40.1kg quindi 3kg in meno di gennaio. Un’altra cosa che già avevo detto è che ultimamente ho poco flusso vaginale, praticamente non ho mai flussi nelle mutande, solo a volte qualcosa di trasparente… poi avevo anche raccontato che ultimamente mi sento molto triste… da un momento all’altro sento più necessità di compagnia o contatto fisico, ma comunque arrivando alla fine… questo mese non mi arriverà per lo stesso motivo di novembre? Oppure magari per lo stress, la paura e il cambio di peso? Oppure il mio addome gonfio è un sintomo di gravidanza? Oppure potrei avere un problema addominale..? Tipo allergia o altro? O magari per colpa di qualche alimenti? Qualsiasi cosa sia, spero non la gravidanza, scusate di nuovo per aver scritto troppo… so di essere troppo ansiosa… mi avevate pure detto che magari erano solo delle somatizzazioni… queste masturbazione con un ragazzo è da un po’ che non ce le ho più, ma non ci tengo neanche più sinceramente… sento solo cose alla pancia e gonfiore. Penso che questo era tutto, grazie in anticipo… buona giornata/notte

Anonima, 15 anni

Cara Anonima,

l’irregolarità del ciclo, come ti accennavano nella precedente risposta, può essere legata a diversi fattori come fisiologiche oscillazioni ormonali, stress fisico (febbri, infezioni, stanchezza, infiammazioni) o uno stress emotivo. Anche l’improvvisa perdita di peso è un fattore che destabilizza il ciclo in quanto il corpo non è in grado di produrre abbastanza estrogeni. Tecnicamente negli episodi di masturbazione da te raccontati non vi sarebbero elementi di rischio. L’addome gonfio può essere legato a qualche intolleranza alimentare, ad una infiammazione del colon per stress, alla fase premestruale.

Se l’ansia proprio non dovesse darti tregua puoi sempre effettuare un test di gravidanza facilmente reperibile in farmacia in modo da avere un elemento concreto che ti tranquillizzi. Ma ribadiamo che non vi sono rischi significativi.

Forse potrebbe essere utile confrontarti con psicologo per raccontare questo tuo senso di tristezza e di agitazione che potrebbe non è solo correlato al timore di una gravidanza. Siamo ancora dentro questa pandemia che ha rivoluzionato le nostre abitudini, ha destabilizzato le nostre certezze e reso più difficili le relazioni, la progettualità. Soprattutto alla vostra età. Siamo sicuri che raccontarti in uno spazio neutro privo di giudizi potrà esserti di aiuto. Potresti ad esempio chiedere se nella tua scuola c’è uno sportello di ascolto psicologico.

Torna a scriverci per raccontarci su come procede.

Un caro saluto!