Mario Adinolfi contro Mahmood: “Ha rubato la vittoria ad Elisa e Morandi”

Se durante le giornate di Sanremo tutto è andato avanti senza intoppi e il programma ha fatto il pieno di consensi, questo non si può dire del post festival. All’indomani della kermesse che ha conquistato gli italiani, sono diverse le polemiche sulla serata finale e i vincitori.

Chiuso il ‘Ferilli gate’, c’è stato chi, come Mario Adinolfi, ha voluto esprimere la sua contrarietà alla vittoria di Mahmood, definendola “un furto”. “Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo- scrive su Twitter il leader del Popolo della Famiglia- sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, stavolta Mahmood opera il furto ai danni di due giganti (Elisa e Morandi) che han la sfortuna di essere etero quando dominano gli Lgbt. Non esistono poteri buoni”.

Una vittoria, quella di Mahmood (con Blanco), che proprio non è andata già ad Adinolfi, per la seconda volta. Si perché, il giornalista, si era schierato contro il cantante anche in occasione della prima vittoria a Sanremo, nel 2019, quando vinse con il brano ‘Soldi’. In quell’occasione però, Mahmood non aveva vinto perché gay bensì per le sue origini.

Le affermazioni di Adinolfi hanno scatenato molta polemica sui social e in tanti hanno replicato, contrariati, alle sue parole.

Mahmood e Blanco hanno vinto perchè il brano è stato votato e loro sono bravi. Nessuna ideologia immigrazionista quindi. In nome del diritto di parola non significa che può dire il cazzo che vuole se offende persone. Ascolti il dialogo di Mengoni e Scotti che ha solo da imparare — Seimparassimo65 (@Donatel65682407) February 6, 2022