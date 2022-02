Uncharted, Tom Holland: “Ero vicino all’esaurimento nervoso, ho chiesto lo stop delle riprese”

Tom Holland è stato messo a dura prova per le riprese di Uncharted e Spider-Man No Way Home e i conseguenti tour promozionali dei blockbuster. L’attore, in un’intervista a The Hollywood Reporter, ha raccontato di aver avuto un esaurimento nervoso e di aver chiesto lo stop delle riprese.

“C’è stato un momento in cui ho dovuto fare la chiamata e dire: ‘Ragazzi, avrò bisogno di un fine settimana, perché in caso contrario cadrò a pezzi’. Ho avuto una brutta tendinite al ginocchio, che mi ha tenuto bloccato per un po’, ma per fortuna è successo verso la fine delle riprese. Inoltre, lo Studio è stato fantastico. Tutto il team ha riconosciuto quanto io stessi lavorando duramente e mi hanno concesso il tempo libero di cui avevo bisogno. Stavo davvero male – ha continuato Holland – ma non ho rifiutato di fare nulla. Mi ripetevo: ‘Posso farlo, posso farlo, posso farlo’. C’è stato un momento in cui mi sono dovuto allontanare dal palco per vomitare. Ero molto sotto pressione per finire la giornata di lavoro. Quella è stata la prima volta che mi sono detto davvero: ‘No, ora basta. Ti ho dato tutto’”.

UNCHARTED, LA STORIA

L’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

UNCHARTED, QUANDO ESCE

Uncharted arriva il 17 febbraio al cinema con Sony Pictures Italia.

UNCHARTED, IL TRAILER