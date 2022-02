Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane: si chiama Gianni

È passato un mese dalla morte di Jake, ora un nuovo ‘amico a quattro zampe è entrato nella vita di Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen.

Il nuovo cane “si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni. Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista ‘eutanasia’ di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!“, ha scritto Ferro sui social invitando tutti a seguire il loro esempio.