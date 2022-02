Momento difficile ad Amici 21 per Alex e Cosmary. La ballerina ha perso la sfida contro John Eric ed è stata eliminata definitivamente dal talent.

Nel daytime di oggi abbiamo potuto vedere il dietro le quinte dei saluti con Alex.

Il cantante ha ceduto davanti alle lacrime di Cosmary, non riuscendo a trattenere l’emozione.

In sottofondo alla clip, il brano ‘Dancing’ di Elisa e la canzone sanremese ‘Ovunque sarai’ di Irama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Fans Club (@amicifanspage)