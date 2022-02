Il pubblico del Grande Fratello Vip 6 ha scelto come prima finalista Delia Duran. Un televoto a sorpresa che comporterà, in un modo o nell’altro, il proseguire delle dinamiche con Alex Belli fino al 14 di marzo.

Tra i protagonisti indiscussi, nel bene o nel male, di questa edizione, l’attore ha ricevuto una proposta che sta facendo discutere il pubblico: potrà rientrare nella casa più spiata d’Italia.

Alex tornerà come come inquilino temporaneo, per mettere un epilogo al triangolo con Delia e Soleil. Come la prenderanno i concorrenti?

Proposta flash: Alex avrà l’opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/H2LB0JmhJm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022



Nel frattempo, qualcuno ha espresso senza riserve la propria opinione. Dopo l’annuncio del rientro di Alex in casa, Aldo Montano non si è trattenuto, dicendo ad alta voce cosa pensa di questa storia: “Stomachevole. Scusami Alfonso ma te lo devo dire, è insopportabile. È insopportabile”.

Alfonso: ‘Aldo, vuoi rientrare nella casa come Alex?’



Aldo: ‘Per carità’



Il boato del pubblico che preferisce il rientro di Aldo ad Alex



Chicca finale, Adriana si rivela fan dei #Montuzzo:



‘Siete voi i vincitori morali del Gf’ ✈🔝❤#gfvip @aldomontano0586 @manuel_bortuzzo pic.twitter.com/Kvcs1TmHrk — Azzurra (@Azzurra______) February 8, 2022

Alex da oggi è in quarantena e tornerà in casa nella prossima puntata di lunedì “per alcuni giorni”.