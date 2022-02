Tananai diventa una star di Twitter e porta ‘Sesso occasionale’ a Roma e Milano

Sarà arrivato ultimo a Sanremo 2022, ma per molti Tananai è stata la vera scoperta del Festival. Per il suo esordio sul palco dell’Ariston, l’artista ha portato il brano ‘Sesso occasionale’, un inno genuino e sincero all’amore nel suo concetto più universale con sonorità quasi dance.

Prodotto da Tananai e d.whale, il singolo ha scalato gradualmente la classifica di Spotify, e attualmente ha raggiunto la 15esima posizione.

Ma è sui social che è esploso davvero il fenomeno Tananai.

L’artista ha riscosso un successo strepitoso nella comunità di Twitter, entrando ogni giorno nei trending topic.

Tananai live a Roma e Milano

A partire dal 25 febbraio, ‘Sesso occasionale’ e la cover ‘Comincia Tu’ portata a Sanremo saranno disponibili in formato LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista.

Tananai, inoltre, è pronto a esibirsi nei club di Roma e Milano in due date live: giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. I biglietti sono disponibili sui rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

Sesso occasionale

TESTO e VIDEO

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto, nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no, no

Stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho trentotto gradi in corpo

E la testa in alto mare

Troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno

Non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me

E metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è?

Quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio, sì però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no, no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare

Troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno

Non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me

E metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è?

Quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me

E metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è?

Quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta