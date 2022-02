Tg Diregiovani – Edizione dell’8 febbraio 2022

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– BLANCO ANNUNCIA LE NUOVE DATE DEL ‘BLU CELESTE TOUR’

Dopo aver vinto insieme a Mahmood il Festival di Sanremo con il brano ‘Brividi, Blanco ha annunciato nuove date live del suo ‘Blu Celeste Tour’. I prossimi appuntamenti si aggiungono al fitto numero di concerti già sold out del cantante, che a maggio rappresenterà l’Italia a Torino nell’Eurovision Song

Contest 2022. Proprio a causa del nuovo impegno, gli show di Bologna e Brescia sono posticipati. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli

più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. I biglietti per tutte le nuove date sono

disponibili da oggi;

– ‘MADAME WEB’, DAKOTA JOHNSON SARÀ LA PRIMA ‘DONNA RAGNO’

La conferma è arrivata: Sony Pictures ha scelto Dakota Johnson per interpretare ‘Madame Web’, la prima ‘Donna Ragno’. L’attrice della saga ‘Cinquanta Sfumature’ e di ‘Suspiria’ ha pubblicato una storia con uno sfondo nero e una piccola ragnatela al centro. ‘Madame Web’ alias Cassandra è affetta da un disturbo

neuromuscolare che l’ha resa paralizzata e cieca, ma è dotata di diverse abilità che la rendono molto potente: come telepatia, proiezione astrale e chiaroveggenza. Il suo nome da ‘super donna’ deriva dalla macchina che la tiene in vita. Le riprese di ‘Madame Web’ prenderanno il via quest’anno. La pellicola sarà

diretta da S.J. Clarkson;

– NICKI MINAJ TORNA CON IL SINGOLO ‘DO WE HAVE A PROBLEM?’

È online il nuovo singolo di Nicki Minaj ‘Do We Have a Problem?’ feat. Lil Baby. Diretto da Benny Boom, il video è già online. La clip è incentrata su una rapina in banca ad alto numero di motori con una produzione degna del grande schermo. Per celebrare l’uscita del brano,Nicki ha ‘occupato’ la Crypto.com Arena durante la partita dei Los Angeles Clippers, dipingendolo di rosa e offrendo ai fan un primo ascolto

inaspettato del nuovo singolo. La mascotte della squadra ha accolto l’artista con un’esibizione su ‘Super

Bass’ e le ha regalato una maglia personalizzata;

– ‘UNCHARTED’, TOM HOLLAND: “VICINO ALL’ESAURIMENTO NERVOSO, HO CHIESTO LO STOP DELLE RIPRESE”

Con le riprese di ‘Uncharted’ Tom Holland ha messo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale. L’attore, in un’intervista a ‘The Hollywood Reporter’, ha raccontato di aver avuto un esaurimento nervoso e di aver chiesto lo stop delle riprese. “C’è stato un momento in cui ho dovuto fare la chiamata e dire:

‘Ragazzi, avrò bisogno di un fine settimana, perché in caso contrario cadrò a pezzi'”, ha detto Holland. L’attore tornerà sul grande schermo il 17 febbraio con il film ‘Uncharted’, dove interpreta Nathan Drake, ladro astuto che viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor ‘Sully’ Sullivan (interpretato da Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa;

– TORNANO ‘LE IENE’. ALLA CONDUZIONE BELEN RODRIGUEZ E TEO MAMMUCARI

Tornano domani nella prima serata di Italia 1, ‘Le Iene’. Alla conduzione del programma una coppia inedita: quella formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, già colleghi di lavoro nel programma ‘Tu sì que vales’. Ad affiancare i nuovi conduttori anche un cast di giovani talenti. Nell’edizione in arrivo

verrà dato spazio agli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo ma non mancheranno i tratti

distintivi del programma come le inchieste e i reportage.