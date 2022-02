Eurovision, gli auguri dei Maneskin a Mahmood e Blanco

Con un post breve ma carico di energia, sul loro account ufficiale, i Maneskin si sono congratulati con Blanco e Mahmood per la vittoria sanremese. La band romana, vincitrice lo scorso anno del Festival e dell’Eurovision, di fatto passa così il testimone della competizione europea agli interpreti del singolo ‘Brividi’.

In bocca al lupo per l’Eurovision!!

Spaccate tutto ragazzi 🌟🌟@Mahmood_Music e Blanco 💘 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 7, 2022

E se è ancora presto per fare previsioni, i bookmaker sono già pronti a scommettere sulla vittoria di Mahmood e Blanco all’Eurovision. I pronostici, si fanno forti anche del clamoroso successo che ‘Brividi’ sta raccogliendo in tutto il mondo: nel periodo 4-6 febbraio, infatti, il brano è stata la new entry più ascoltata al mondo su Spotify, un successo che si aggiunge a quello del record come brano più ascoltato in un giorno in Italia.