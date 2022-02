Prima di ingoiare la pillola Ellaone, l’ho stretta fra i denti…

Buongiorno dottori. Sono molto agitata e avrei bisogno di farvi una domanda. Ho preso la pillola del giorno dopo qualche settimana fa (subito dopo il rapporto a distanza di mezz’ora massimo) e quando l’ho presa, prima di ingoiarla con l’acqua, l’ho stretta fra i denti (perché di solito non riesco a buttare giù le pasticche intere). La pillola non si è spezzata comunque e sono riuscita a ingoiarla intera, ma potrebbe essersi scalfita un po’. Questo può aver avuto ripercussioni sulla sua efficacia? Sono molto spaventata. Ho paura che non abbia fatto effetto, anche se non ero proprio nei miei giorni soliti dell’ovulazione (7º giorno, contro i 12/13 dell’ovulazione). Ho paura perché ora, mi sento il seno dolorante, ho avuto nei giorni scorsi qualche perdita bianca, ho frequenti eruttazioni (che ho letto su internet sono sintomo di gravidanza e che mi sono iniziati il giorno dopo aver preso la pillola Ella). Il ciclo mi sarebbe dovuto venire il 17 febbraio se non avessi preso la pillola e fosse stato tutto regolare. So che ancora è presto per fare un test, ma ho paura che la pillola non abbia fatto effetto, perché magari l’ho morsa prima di averla ingoiata. È possibile? Qual è il rischio concreto che sia incinta tenuto conto di tutti gli elementi che vi ho dato?

– rapporto a rischio 8º giorni di ciclo

– EllaOne assunta dopo mezz’ora

– ciclo di 26/29 giorni

– 4/5 giorni dopo la pillola ho avuto delle perdite bianche gelatinose (possibile ripresa dell’ovulazione?)

– 9/10 giorni dopo la pillola nuove perdite bianche ma meno abbondanti delle precedenti, sensazione di bagnato, seno gonfio e leggermente dolorante.

Spero che mi possa aiutare perché sono molto molto agita.

Anonima

Cara Anonima,

puoi stare tranquilla, seppure hai minimamente scheggiato la pillola, hai comunque ingoiato tutto e quindi lo stomaco avrà assorbito e metabolizzato l’intera pillola. Inoltre come tu stessa sottolineavi essendo fuori dal periodo fertile i rischi sono sensibilmente ridotti, se non nulli. I sintomi possono essere legati allo sbalzo ormonale, al ritardo dell’ovulazione, ad una forte somatizzazione legata all’ansia. Le eruttazioni potrebbero essere legato ad esempio al reflusso e non necessariamente ad una gravidanza.

Da quello che ci hai raccontato non ci dovrebbero essere dei rischi significativi, puoi stare tranquilla. Quando si assume un contraccettivo di emergenza tra gli effetti collaterali potrebbero esserci anche dei ritardi o episodi di spotting che tenderanno a risolversi in poco tempo. Per qualsiasi dubbio potrai confrontarti poi con il tuo ginecologo di riferimento, che conoscendo meglio la tua storia anamnestica potrà darti delle risposte più individualizzate.

Un caro saluto!