Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra i protagonisti di MTV Cribs Italia 2

Si torna nelle case dei vip con la seconda stagione di MTV Cribs Italia. A partire dal 16 febbraio andranno in onda in prima serata su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) le nuove puntate del programma, che vedranno nuove celebrità italiane aprire al pubblico le porte della propria dimora. Una sbirciatina non solo nelle loro case, ma anche nella loro identità, nelle scelte personali e – in fondo – anche nel loro stile.

I protagonisti di MTV Cribs Italia

Per questa seconda stagione di MTV Cribs Italia 2, hanno deciso di farci entrare nelle loro case (altri nomi saranno svelati prossimamente):

– Riki

– Nina Rima

– Veronica Ferraro

– Ludovica Pagani

– Ambra Cotti

– Elisa Maino

– Andrea Damante

– Valentina Nappi

– Marcell Jacobs

– Antonio Cassano

– Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

– Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

– Valentina Vignali