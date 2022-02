Gatto invade il campo da calcio: il VIDEO è virale

Un’invasione di campo felina quella accaduta nel Regno Unito, dove un gatto ha interrotto il momento cruciale della partita di calcio tra le squadre Sheffield Wednesday e Wigan Athletic. Al 94′ minuto, quando lo Sheffield vinceva per uno a zero, è partito il contrattacco del Wigan. Tuttavia, a contribuire nel mandare in fumo la rimonta è stato l’intervento del gatto, che entrato in campo ha interrotto l’azione cruciale.

Dopo un breve inseguimento, il micio è stato preso e portato al sicuro fuori dal campo.