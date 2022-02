Nozze in vista per Adele? Ai Brit Awards il protagonista è l’anello al dito

Adele è stata la regina della serata ai Brit Awards, i premi della musica anglosassone che si sono tenuti la scorsa notte al Millenium Dome di Londra. La star ha portato a casa i tre premi più importanti: “Song of the year”, “Album of the year” e “Artist of the year”.

A brillare, però, non è stata solo la sua voce. Impossibile non notare un anello all’anulare sinistro. Un diamante a forma di goccia che sembra suggerire un fidanzamento ufficiale con Rich Paul, l’agente sportivo che frequenta dallo scorso aprile. Un indizio importante che rompre ogni rumors sulla presunta crisi che i due avrebbero affrontato nelle scorse settimane. Adele, secondo quanto si vociferava, avrebbe cancellato anche i concerti a Las Vegas a causa dei problemi con il compagno. I motivi ufficiali, ovviamente, riguarda l’emergenza Covid.

L’anello al dito della 33enne spegne ogni gossip e accende un nuovo capitolo. L’interprete di “Easy on me” non ha commentato le ipotesi di matrimonio.