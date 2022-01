Adele in lacrime, annuncia la sospensione dei live di Las Vegas a 24 ore dal debutto

Affranta e in lacrime. E’ apparsa così Adele, sui social, costretta ad annunciare in un video la sospensione dei live di Las Vegas a sole 24 ore dal debutto.

Adele: “Non c’è più tempo per salvare lo spettacolo”

“Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto”, ha detto tra le lacrime. La cantante ha poi spiegato: “”Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo(…) Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c’è più tempo. Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora”. Poi ha rassicurato i fan: “Finirò il mio spettacolo”.

Adele, dopo lo stop di 5 anni il ritorno ai live

Le date di Adele, 24 in tutto, sarebbero dovute iniziare oggi e terminare il 16 aprile. In totale, 12 settimane di concerti al Caesar Palace di Las Vegas. Una grande occasione per ritrovare il contatto con il pubblico dopo 5 anni di assenza. proprio in merito ai live pochi giorni fa è stato il The Sun a fare i conti in tasca alla star. Adele, infatti, avrebbe guadagnato circa 600mila euro a serata per un totale di 14 milioni e 300mila euro, oltre ai ricavi totali del merchandise.

Una volta riprogrammate le date, la star inglese potrà presentare live i brani del suo ultimo album ’30’. Dodici brani complessivi, in cui l’artista si spoglia completamente di ogni filtro e apre la porta al suo lato più intimo e personale: quello della fragilità.

La tracklist di ’30’

