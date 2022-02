Il Codacons diffida Lercio: “Il comunicato è falso”. È pioggia di meme

Non solo haters, fake news e cyberbullismo. Internet è un luogo dove ci si informa, si condividono pensieri e si fanno anche quattro risate. Soprattutto con questo spirito nel 2012 è nato Lercio, un sito satirico che con ironia fa il verso all’informazione giornalistica.

In 10 anni il sito si è espanso, diventando oggi un fenomeno mediatico conosciuto da tutti (o quasi) gli internauti.

Per questo motivo sorprende la diffida che Lercio ha ricevuto dal Codacons.

Nel mirino dell’associazione, l’articolo satirico su un presunto comunicato del Codacons contro l’intervento di Papa Francesco in tv da Fazio a Che tempo che fa.

“Il Codacons ci invita formalmente a smentire l’esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell’articolo, cosa che facciamo subito: il comunicato è falso”, è la risposta sui social di Lercio. “Ne approfittiamo anche per rivelare che pure tutte le news che abbiamo pubblicato finora sono false. Scusateci”.

Sul web l’episodio non è passato inosservato, tanto che Lercio è entrato immediatamente nei trending topic di Twitter facendo nascere una valanga di meme.