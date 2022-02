Buongiorno Esperti,

Ieri ho avuto delle perdite ematiche vaginali al di fuori del ciclo mestruale. Le mestruazioni sono iniziate il 29/01 e terminate il 6/02. Ieri, 9/02, ho avuto perdite di colore rosso chiaro con dolore pelvico non acuto che sembrava più concentrato nell’ovaia di sinistra, e mi sentivo molto stanca. Sono sicura che non siano mestruazioni per il poco tempo trascorso dalle precedenti e perché non ho dolori al seno. Oggi, 10/02 ho perdite marroncine. Sono molto preoccupata, aggiungo anche che sto facendo dei turni di notte a lavoro e sono un po’ stressata in questi giorni. Non assumo metodi contraccettivi, solo a metà dicembre ho dovuto assumere la pillola del giorno dopo. Grazie mille in anticipo

Anonima, 23 anni

Cara Anonima,

la contraccezione di emergenza essendo un introito ormonale brusco ed elevato potrebbe comportare delle irregolarità del ciclo nei mesi successivi. Questo è fattore che dipende dalla risposta individuale dell’organismo. Ma le perdite potrebbero anche essere un residuo del ciclo o essere manifestazioni di spotting legate al forte stress emotivo di cui parli. In una consulenza online è impossibile fare diagnosi precise non avendo alcuna dato sulla tua storia anamnestica o strumenti di approfondimento diagnostico.

Da quello che ci racconti non sembrano ci siano irregolarità preoccupanti. Se dovessero persistere queste perdite puoi confrontarti con il tuo ginecologo che sicuramente saprà darti delle indicazioni più precise.

Un caro saluto!