Tom Holland e Fabio Rovazzi insieme a Roma: la foto è virale

Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è volato in Italia per la promozione di Uncharted,il film basato su una delle serie di videogiochi più vendute e amate dalla critica.

Durante la sua tappa a Roma, l’attore è stato avvistato con una nostra conoscenza: Fabio Rovazzi.

Dopo il commento di Fabio al post di Tom che lo ritrae davanti al Colosseo, in cui lo invita ironicamente a prendere un caffè, l’impensabile duo si è accordato davvero per un pranzo insieme…

Cosa sarà successo tra i due?

Rovazzi ha condiviso su Instagram un loro scatto insieme, accompagnato dalla didascalia “la prossima volta carbonara, bro”, con la promessa che a breve posterà il video del loro incontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi)