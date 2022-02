Belen confessa a Le Iene: “De Martino infedele ma a letto…”

Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino. I due si frequentano nuovamente da qualche settimana e ora è la showgirl a parlare della loro storia presente e passata a Le Iene. L’occasione durante la prima puntata da conduttrice, insieme a Teo Mammuccari, a Le Iene.

Stuzzicata proprio dal collega durante il gioco sul finale, Belen si è lasciata andare a confessioni anche intime. Del padre di Santiago ha detto: “Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì”.

Poi ha aggiunto: “Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri. Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante. La più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola: neomelodico”.