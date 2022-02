Jesolo, offese su un cartello contro Federica Pellegrini: la risposta dell’atleta

Un cartello con scritte offensive contro Federica Pellegrini è stato affisso sul “Lungomare delle Stelle” di Jesolo, in un tratto di arenile a lei dedicato.

Oltre ad un insulto sessista ‘Quella tr**a’, sotto al nome dell’atleta anche la scritta ‘campionessa di arroganza e di mitomania”.

La polizia ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili utilizzando le videocamere di sorveglianza.

Federica Pellegrini ha deciso di rispondere alle offese con una storia su Instagram:

“Per chi non lo sapesse, ecco cosa è successo stamattina a Jesolo: la città si è svegliata con un cartello con un adesivo appoggiato sopra a quello esposto sul ’mio’ lungomare che riportava esattamente queste parole: là dove c’era scritto ’Lungomare Federica Pellegrini – campionessa olimpica di nuoto’, ce n’era un altro fatto fare apposta dello il colore e con la stessa grafica che riportava le testuali parole ‘Quella tr**a di Federica Pellegrini – campionessa olimpica di arroganza e mitomania’. Mentre non mi esprimo su questi due concetti, anche se le persone che mi conoscono bene sanno che non sono proprio così, su quella ‘tr**a’ qualcosa da dire c’è. Mi dispiace perché comunque qualcuno si è preso addirittura la briga di stamparmelo che sono una tr**a. A parte il fatto che con tutto lo sbattimento per riprodurre il cartello dello stesso colore fatto uguale si potrebbero sentire le varie tipografie per capire chi può aver stampato uno striscione del genere. Persone invidiose e rancorose. […] Il Comune di Jesolo si è attivato subito per cercare questi furbetti… Mamma mia che tristezza, comunque veramente grazie per la solidarietà. Però tranquilli, io sto bene“.