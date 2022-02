Dieci anni senza Whitney Houston, le canzoni che non puoi non conoscere

Era The voice (“La voce”), indimenticabile, inarrivabile e fonte di ispirazione per tante artiste che sono venute dopo di lei. Dieci anni fa, l’11 febbraio 2012, ci lasciava Whitney Houston. La star veniva trovata senza vita nella vasca di una camera d’hotel a Beverly Hills. A causare la morte l’annegamento accidentale in seguito a un collasso cardiaco dovuto al prolungato uso di sostanze stupefacenti. Dipendenza da cui ha cominciato a soffrire alla fine degli Anni 90, in mezzo un matrimonio infelice e violento con il cantante Bobby Brown e una figlia, Bobbi Kristina Brown, morta poi nel 2015.

La tragica fine della Houston, a soli 48 anni, passa in secondo piano se ci si focalizza sulla carriera sfavillante. Oltre 200milioni i dischi e singoli venduti, 6 Grammy, 2 Emmy e 22 American Music Awards vinti. Whitney è stata la donna più premiata di sempre rientrando anche nel Guiness World Record.

Una vera e propria icona che è diventata presto regina del pop, dell’rnb e del soul con brani come “How will I know”, “I wanna dance with somebody”, “So emotional” e “Greatest love all”. Per non parlare delle canzoni colonna sonora del film “The bodyguard” con Kevin Costner. Nella storia “I will always love you” e “I have nothing”.

Per celebrare The Voice ecco le canzoni che non puoi non conoscere.

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

SO EMOTIONAL

GREATEST LOVE OF ALL

HOW WILL I KNOW

I WILL ALWAYS LOVE YOU

I HAVE NOTHING

ALL AT ONCE

ALL THE MAN THAT I NEED

EXHALE (SHOOP SHOOP)

WHEN YOU BELIEVE (CON MARIAH CAREY)