Amici 21, Mattia lascia la scuola: non potrà ballare per due mesi

Dopo un mese di stop a causa di un infortunio, per Mattia è arrivata l’ennesima doccia fredda. Il nuovo referto del medico prolunga la convalescenza per almeno altri due mesi: il ballerino dovrà, quindi, lasciare la scuola di Amici 21.

“Mi dispiace troppo, ero quasi arrivato al serale. Ci ho provato.”

A riportare su il suo morale è il maestro Todaro: “Sai perché non piango? Perché a settembre avrai un banco. Non c’è Christian ma il banco c’è”.

Una piccola consolazione per Mattia, che adesso dovrà fermarsi per guarire definitivamente prima di rimettersi a studiare per la prossima edizione di Amici.

Una volta in casetta, il ballerino ha comunicato ai compagni il suo destino.

Tanta la commozione degli allievi, in particolare di Christian, che non riesce a trattenere il pianto.