Amici 21: Emma, sangiovanni, Aka 7even e Irama ospiti del pomeridiano

Torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 21.

Sono ben 4 gli ospiti della puntata di domenica 13 febbraio, in onda dalle 14.00 su Canale 5.

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, tornano in studio 4 ex allievi del talent che si esibiranno con i brani di Sanremo: Emma Marrone con ‘Ogni volta è così’, sangiovanni con ‘Farfalle’, Aka 7even con ‘Perfetta così’ e Irama con ‘Ovunque sarai’.

E non è finita qui: il super ospite sarà il mastro Beppe Vessicchio.

La corsa al serale di Amici 21

Prosegue nel frattempo la corsa verso il serale di Amici 21. Ad oggi sono 17 gli allievi che dovranno dimostrare di meritare la maglia.

Canto:

Alex, Aisha e Sissi (Prof riferimento Lorella Cuccarini)

LDA, Luigi e Calma (Prof riferimento Rudy Zerbi)

Crytical, Albe e Gio Montana (Prof riferimento Anna Pettinelli)

Ballo:

Carola, Michele e Leonardo (Prof riferimento Alessandra Celentano)

Dario, Alice e John Erik (Prof riferimento Veronica Peparini)

Christian e Serena (Prof riferimento Raimondo Todaro)