Giulia Stabile e sangiovanni dalla parte dei cani in cerca di una casa

Giulia Stabile e sangiovanni hanno deciso di trascorre un pomeriggio insieme ad una famiglia speciale: quella dei cani in cerca di una casa.

La coppia di talenti ha appoggiato il progetto adozioni della LNDC Animal Protection, regalando un po’ di amore agli amici a quattro zampe in attesa di una famiglia.

E quale momento migliore per parlare di amore se non a San Valentino? LNDC mette a disposizione tantissime idee per fare un regalo d’amore: da un’adozione a distanza a una donazione, ci sono tanti modi per sostenere i cani in difficoltà.

Perché gli animali non si comprano: si adottano.