San Valentino, Spotify svela i trend musicali degli innamorati

San Valentino è dietro l’angolo, e quale giorno migliore per celebrare le grandi storie d’amore, le farfalle nello stomaco, i primi baci e i gesti romantici? Tra cioccolatini e rose rosse, sulle note di grandi classici come I Will Always Love You e My Heart Will Go On, Spotify rivela i dati di ascolto delle canzoni e delle playlist a cui gli innamorati non riescono proprio a rinunciare.

A tutti noi è capitato almeno una volta nella vita di regalare una canzone, un testo o una singola frase a qualcuno. E quanti ricordi riaffiorano quando riascolti quel brano che ti hanno dedicato nel giorno più romantico dell’anno? Si sa, sono anche le canzoni a rendere la festa degli innamorati così speciale.

In Italia, la canzone d’amore più ascoltata lo scorso anno nel giorno di San Valentino è stata “Your Song – From Moulin Rouge Soundtrack” di Alessandro Safina e Ewan McGregor, tratta dalla colonna sonora del celebre film di Baz Luhrmann, con un incremento di stream del 537% rispetto agli altri giorni, seguita da “ Valentine’s Day” dei Linkin Park con il 374% di stream in più e “San Valentino” di Gigi D’Alessio, con un incremento del 707%.

Ma gli utenti non si limitano ad ascoltare le canzoni: spesso creano le proprie playlist per avere il mix giusto e il sottofondo perfetto per una serata romantica.

Classifica delle canzoni più ascoltate in Italia nel giorno di San Valentino:

1. Alessandro Safina e Ewan McGregor – Your Song – From Moulin Rouge Soundtrack

2. Linkin Park – Valentine’s Day

3. Gigi D’Alessio – San Valentino

4. Alessio – San Valentino

5. Luther Vandross e Mariah Carey – Endless Love (with Mariah Carey)

6. Kacey Musgraves – Golden Hour

7. The Beatles – Something – 2019 Mix

8. Anna Kendrick, Justin Timberlake – True Colors – Film Version

9. Stephanie Poetri – I Love You 3000

10. Lara Fabian – Je T’aime

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist:

1. John Legend – All of Me

2. Elton John – Your Song

3. Whitney Houston – I Will Always Love You

4. Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing – From Armageddon Soundtrack

5. Ed Sheeran – Thinking out Loud

6. Sam Smith – Stay With Me

7. Ed Sheeran – Perfect

8. Little Mix – Shout Out to My Ex

9. Olivia Rodrigo – drivers license

10. Ariana Grande – thank u, next

Classifica delle playlist più ascoltate:

1. Amore Davvero

2. Canzoni Tristi

3. Romantic Ballads

4. Love Ballads

5. An Elegant Affair

6. Broken Heart

7. Alone Again

8. The Most Romantic Songs in the World

9. 80s Love Songs

10. 10s Love Songs