Drag Race Italia, anticipazione finale: chi sarà la prima Drag Superstar italiana?

Il momento del gran finale è arrivato: domenica 13 febbraio, in prima serata su Real Time, appuntamento con l’ultima puntata di Drag Race Italia.

Chi sarà la prima “Italia’s First Drag Superstar“?



La finale di Drag Race Italia

Sono quattro le finaliste della prima edizione di Drag Race Italia: Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba.

Le drag si sfideranno sul tema ‘Eleganza extravaganza’ e saranno giudicate, come sempre, da Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi. Giudice speciale della finale Ambra Angiolini.

La vincitrice, oltre a conquistare il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”, diventerà ambassador MAC Cosmetics per un anno e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.