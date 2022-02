Super Bowl 2022, l’halftime show di Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar

La storia del rap e dell’rnb sul palco del SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar e Mary J. Blige sono stati i protagonisti del 56esimo Super Bowl, che si è tenuto la scorsa notte e ha visto vincere i Los Angeles Rams. Un evento che ha catalizzato tutti gli occhi sulle sei super star, icone viventi che insieme hanno collezionato ben 43 Grammy.

Insieme hanno regalato i più grandi successi delle loro carriere per uno show che ha entusiasmato spettatori, atleti e vip che erano tra gli spalti. Tra gli spettatori “stellari” Beyoncé e Jay-Z, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Justin Bieber e Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kanye West con i figli North e Saint, Drake, Cardi B e Offset e The Weeknd. Quest’ultimo sul palco dell’Halftime lo scorso anno.

Tutti in piedi a ballare e cantare hit come “Family Affair”, “Lose yourself”, “In da club” o “Still D.R.E”. Fa notizia, poi, Eminem. Non sono solo le sue rime a colpire. Il rapper, scoperto proprio da Dr. Dre nel 1997, si è inginocchiato a fine performance omaggiando Colin Rand Kaepernick, il primo giocatore a fare questo gesto durante l’inno nazionale in segno di protesta contro il trattamento verso gli atleti afroamericani.

Il video

