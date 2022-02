Fedeltà, i protagonisti: “In amore (e non solo) ascoltiamoci di più” – VIDEO

Un cortocircuito, una porta che scricchiola, un’unghia che sta per spezzarsi, un vaso crepato, un foglio bianco con una piccola macchia nera, una camicia di buona fattura con uno schizzetto di sugo sul petto. Tutto questo, metaforicamente, ha a che fare con la fedeltà. All’apparenza tutto bene, ma prestando più attenzione, avvicinando lo sguardo si nota che qualcosa non va. Avete presente quando nella vita di coppia o nella vita in generale va tutto bene ma c’è un pallino nella testa su cui vi arrovellate? Un pallino che vi fa distrarre dalla realtà e vi cambia l’umore? Ecco questo è proprio quello che accade quando in una coppia si diffonde a macchia d’olio il dubbio di un tradimento. La fedeltà inizia a vacillare e la mente non smette di pensare, giorno e notte. Ed è quello che mostra Fedeltà: la nuova limited series italiana di Netflix in 6 episodi, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, e disponibile da oggi in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

I protagonisti della storia – ambientata tra Milano e Rimini – sono Carlo Pentecoste (Michele Riondino) e Margherita Verna (Lucrezia Guidone). Lui è uno scrittore che ha avuto un importante riconoscimento con il suo primo libro, ma fa fatica a pubblicare il secondo. Nel frattempo insegna all’università. Lei, invece, ha messo da parte le sue ambizioni per dare spazio al sogno del compagno di diventare uno scrittore. Sono innamoratissimi, si ‘mangiano’ con gli occhi, la loro vita sessuale è attivissima e progettano la loro vita insieme partendo dall’intenzione di acquistare una bellissima (ma costosa) casa su Corso Concordia. Entrambi sono ‘vittime’ della pressione degli altri, in particolar modo dei loro genitori. Una pressione che li spinge a desiderare situazioni lontano dalla camera da letto che condividono. In loro inizia a nascere la voglia di esplorare il tradimento. Carlo desidera una delle sue studentesse Sofia Casadei (Carolina Sala). Margherita, invece, il suo fisioterapista Andrea (Leonardo Pazzagli).

Una telefonata ambigua a mezzanotte cambierà il destino della coppia. Il problema qui non è il tradimento, non è chi ha tradito, non c’è un colpevole da additare. Non c’è una moglie ferita o un marito insoddisfatto della coppia e viceversa. Il tradimento qui è solo verso noi stessi. Ed è così che la storia ci porta a una visione più ampia della fedeltà, che non si riduce alla coppia. Ci mostra come la fedeltà esiste ma solo se siamo, prima di ogni cosa, fedeli a noi stessi. La fedeltà esiste se ci ascoltiamo e se diventiamo protagonisti della nostra storia smettendola di scrivere pagine e pagine di desideri senza realizzarli. La fedeltà esiste se ci amiamo con tutte le nostre imperfezioni.

L’INTERVISTA A MICHELE RIONDINO E LUCREZIA GUIDONE

Abbiamo incontrato Michele Riondino e Lucrezia Guidone in occasione della presentazione della serie.

Fedeltà è prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri). La colonna sonora include anche il brano inedito Verosimile interpretato da Arisa e scritto da Stefano Cipani, Arisa e Mario Fanizzi.

IL TRAILER