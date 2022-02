Irama svela la tracklist e i feat del suo album. Tra gli ospiti Sfera Ebbasta e Guè

Sfera Ebbasta, Guè, Rkomi e non solo. Sono questi i nomi che accompagneranno Irama nel viaggio del suo nuovo disco: “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, in uscita il 25 febbraio e anticipato dal singolo sanremese “Ovunque sarai”.

Il cantautore ha svelato sui suoi canali social la tracklist ufficiale del progetto e i relativi featuring. Nella lista compaiono anche Shablo, Lazza, il francese Willy William e l’artista afroitaliana Epoque (al secolo Janine Tshela Nzua).

Ecco la tracklist completa ↓