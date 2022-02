Gf Vip, Manuel Bortuzzo nella casa per un romantico regalo a Lulù: “Ti amo tantissimo”

Ventidue rose rosse – come il giorno in cui si sono messi insieme – e una bianca come simbolo della purezza di un amore nato dentro le mura della casa più spiata d’Italia. È questo il dono di San Valentino – più un orso di peluche gigante – che Manuel Bortuzzo ha portato alla sua Lulù Selassié: nell’ultima puntata del Gf Vip, quella del 14 febbraio, la sorpresa inaspettata che ha fatto sognare i fan del programma.

“Sono venuto qua- ha detto il nuotatore- perché non ce la facevo più senza vederti negli occhi. Ti amo tantissimo, sei bellissima sempre”. E l’emozione è stata grande per i due fidanzatini, lontani da qualche settimana ma connessi comunque.

Ne è sicuro Bortuzzo, che non ha esitato a rivelare: “Posso dirti che in queste settimane abbiamo vissuto con una simbiosi pazzesca, tu non hai neanche idea di quello che abbiamo fatto a distanza insieme. Cose che non potresti mai immaginare”. Un esempio? “Tu- ha raccontato- stavi giocando al gioco dei mestieri, ti è uscito di diventare una tatuatrice e io mi stavo tatuando il 22 qui dietro in quel momento. Il numero rappresenta il 22 settembre, giorno in cui si sono messi insieme dentro la casa”.

Poi la dichiarazione: “Siamo un’anima sola ormai. Ti aspetto fuori. Ci aspetta una vita meravigliosa insieme e non vedo l’ora di viverla”.

QUI il video della sorpresa