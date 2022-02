Amici 21, la sorpresa romantica di Dario per Sissi – VIDEO

Nella casetta di Amici di Maria De Filippi ‘love is in the air‘. Dario sorprende Sissi con una sorpresa romantica per San Valentino. Il ballerino ha riempito la camera con palloncini a forma di cuore e petali di rosa sparsi per tutto il pavimento. La cantante, senza parole ed emozionata, ha ringraziato il ballerino: “Ti amo, ti amo dal profondo del mio cuore“.

Le sorprese di San Valentino non finiscono e in casetta ad aspettare Sissi c’è una meravigliosa sorpresa da parte di Dario 💝 #Amici21 pic.twitter.com/kRFkZjUpiQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 15, 2022