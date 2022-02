Ho avuto un rapporto ravvicinato non protetto con il mio ragazzo…

Salve, sono una ragazza di 22 anni e ieri sera ho avuto un rapporto non protetto con il mio ragazzo con cui sto da più di 3 anni. Il mio ragazzo prima dell’eiaculazione è uscito, dopo circa 10/15 minuti però lo abbiamo rifatto e la mia paura è che, essendo venuto già da prima, nel pene siano rimasti residui di spermatozoi tali da instaurare una gravidanza. Sappiamo tutti che il rischio di una gravidanza con un rapporto non protetto c’è sempre, ma in questo caso, quant’è la probabilità?

Grazie in anticipo per la risposta, spero che riuscirete a placare le mie ansie.

Ragazza, 22 anni

Cara Ragazza,

hai ragione nel caso di rapporti ravvicinati senza alcuna protezione ci sono dei rischi di concepimento, soprattutto se la donna si trova nel suo periodo fertile. Non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma, in quanto gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi. È infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. Sebbene va specificato che la minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo. Può difatti ridurre i rischi ma è fondamentale proteggere il rapporto dall’inizio alla fine.

Non specifichi in che periodo del ciclo tu ti trovassi, se fossi nel periodo fertile potrebbero esserci dei rischi significativi.

In una consulenza online è difficile poter dare delle certezze assolute, per cui ti consigliamo di confrontarti con il tuo ginecologo che conoscendo la tua anamnesi e potendo usare strumenti di approfondimento diagnostico potrà darti una risposta più precisa.

Un caro saluto!