MTV Cribs Italia 2, Riki e Valentina Nappi protagonisti della prima puntata

Dopo il successo della prima stagione, si torna nelle case dei Vip con MTV Cribs Italia. Da oggi alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) alcune delle più famose star italiane del mondo del web, della musica, dello sport e non solo apriranno le porte delle loro dimore con un doppio episodio settimanale.

Si inizia con Riccardo Marcuzzo – in arte Riki. Non solo un cantante ma anche un esperto di design. Infatti, oltre ad aver studiato allo IED di Milano, ha vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D’Oro. E, a seguire, Valentina Nappi, la regina a luci rosse, che ci aprirà le porte della sua casa a Paestum.

I nuovi protagonisti di MTV Cribs Italia

Dopo Riki e Valentina Nappi, entreremo nelle case di:

Dal mondo sportivo:

Il velocista e lunghista italiano Marcell Jacobs , campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020.

, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. La star del calcio Antonio Cassano insieme alla moglie Carolina Marcialis.

Dal mondo social:

Veronica Ferraro , una delle più note fashion blogger, fondatrice di The fashion fruit e migliore amica di Chiara Ferragni;

, una delle più note fashion blogger, fondatrice di e migliore amica di Chiara Ferragni; Nina Rima «modella bionica», come ha voluto definirsi dopo aver subito l’amputazione di una gamba, attualmente in dolce attesa;

«modella bionica», come ha voluto definirsi dopo aver subito l’amputazione di una gamba, attualmente in dolce attesa; Ludovica Pagani : modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica. Insieme a lei una guest d’eccezione: la sua amica Elettra Lamborghini ;

: modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica. Insieme a lei una guest d’eccezione: la sua amica ; Ambra Cotti insieme all’amica Elisa Maino , tiktoker che stanno spopolando sui social di tutta la Generazione Z;

insieme all’amica , tiktoker che stanno spopolando sui social di tutta la Generazione Z; Andrea Damante, modello, dj e personaggio televisivo italiano, insieme alla fidanzata Elisa Visari, anche lei con all’attivo una carriera da modella e attrice;

Le coppie più in vista del momento:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli , per loro l’amore è sbocciato proprio in tv;

e , per loro l’amore è sbocciato proprio in tv; Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia , che stanno per accogliere in casa il loro primo bebè;

e , che stanno per accogliere in casa il loro primo bebè; L’influencer e cestista Valentina Vignali insieme al fidanzato e content creator Lorenzo Orlandi.

Sempre dal mondo musicale:

La cantante e rapper di successo Baby K.

CONTENUTI DIGITAL E SOCIAL

Anche la seconda stagione di MTV Cribs Italia sarà sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate.

Su profili social ufficiali di MTV Italia sarà inoltre possibile godere di una serie spinoff super esclusiva: una vera e propria Caccia al Tesoro che avrà come giocatori le guest star di MTV Cribs Italia. MTV prima di salutare i protagonisti di ogni puntata ha infatti lasciato loro un regalo, ma lo ha nascosto nella crib! Attraverso una serie di domande sulla loro vita i protagonisti devono trovare gli indizi che li porteranno alla fine a scoprire il loro regalo.