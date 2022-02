Amici 21, LDA canta il nuovo inedito “Io volevo solo te”

Non è stato scelto tra i primi allievi di Amici 21 ammessi al serale, ma LDA è tra i cantanti di questa edizione più apprezzati dal pubblico. Lo dimostrano i risultati della sua musica: oltre ad aver conquistato un disco d’oro, è diventato il cantante di Amici 21 più ascoltato su Spotify Italia.

Per infondere sicurezza al suo allievo e fargli prendere confidenza con il palco, nello scorso daytime Rudy Zerbi ha portato in studio LDA, dove ha cantato il suo nuovo inedito “Io volevo solo te”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI OFFICIAL FAN 🩰🎙 (@_amiciofficialfan_)

ff