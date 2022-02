Nope, rilasciato il trailer del ‘nuovo incubo’ firmato da Jordan Peele – VIDEO

Il vincitore del premio Oscar Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope, al cinema dal 21 luglio con Universal Pictures.

DI COSA PARLA

Poco più di due minuti di trailer e quello che sappiamo di questo film è molto poco, una scelta per mantenere il mistero e aumentare l’hype attorno alla pellicola. Le immagini ‘parlano’ poco ma inquietano tanto perché “il miracolo è cattivo“, come si allude nel video. I protagonisti, che abitano in una zona deserta della California, sono alle prese con una oscura e terribile potenza distruttrice. Non mancheranno, come in tutti i film di Peele, i riferimenti all’attuale società americana puntando sulla tematica del razzismo.

IL CAST

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante. Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection).

Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi, Candyman) e Peele per Monkeypaw Productions.

IL TRAILER (SOTTOTITOLATO IN ITALIANO)