Messico, centinaia di uccelli precipitano dal cielo. Il VIDEO è virale

Centinaia di merli sono ‘precipitati’ dal cielo nella città di Cuauhtémoc, in Messico. Lo strano episodio è stato filmato da alcune telecamere di sicurezza e il video è diventato virale. Nelle immagini si vede uno stormo di merli ‘cadere’ sul suolo improvvisamente come una nuvola di fumo nero: la maggior parte è volata via subito dopo, ma alcuni esemplari sono stati rinvenuti senza vita sulla strada.

La causa del fenomeno non è chiara, ma secondo gli esperti potrebbe essere stata causato da un uccello predatore che ha spinto lo stormo a cercare riparo verso il basso.