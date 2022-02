Tananai, dopo il sold out di Milano si aggiungono nuove date al tour

Dopo la partecipazione a Sanremo, Tananai continua a collezionare successi. Dopo il sold out della prima data milanese, si aggiungono due nuovi appuntamenti al tour dell’interprete di ‘Sesso occasionale’: quello di Venaria Reale (TO), il 13 maggio, e quello di Firenze il 20 maggio. I biglietti sono disponibili presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

Oltre al successo di “Sesso Occasionale”, che ha superato i 5 milioni di stream, anche la discografia precedente di Tananai sta conquistando il grande pubblico, con oltre 1.5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, rendendolo l’artista con attualmente più canzoni presenti contemporaneamente (in totale 12) in Top200 Viral Chart Italy.

“Cominicia tu” feat. Rosa Chemical, cover del successo di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu” presentata al Festival di Sanremo, e il singolo “Baby Goddamn” sono entrate in Top200 nella classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia. Sono sold out in preorder le copie del LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista con entrambe le canzoni presentate al Festival, “Sesso Occasionale” e “Comincia tu” feat. Rosa Chemical. Il vinile sarà acquistabile in tutti i negozi di dischi a partire dal 4 marzo.

Tananai, le date del tour