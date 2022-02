Eurovision 2022, Achille Lauro e Blind in pole position per San Marino

A due giorni dal contest ‘Una voce per San Marino’, cresce l’attesa per sapere chi rappresenterà il piccolo Stato al prossimo Eurovision Song Contest. Dieci i big in gara, che venerdì 19 febbraio si sfideranno al teatro Nuova Dogana per conquistare un posto nella kermesse europea, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

I favoriti per i bookmaker

Per il bookmaker inglese Stanleybet, a spuntarla sarà Achille Lauro seguito dal rapper Blind, tra i protagonisti di X-Factor 2020. La gara sammarinese è aperta anche ai cantanti meno ‘famosi’: la possibilità che vinca uno dei concorrenti emergenti, inseriti nella categoria ‘altro’, è un’ipotesi che vale 4 volte la scommessa. Si sale a 8 per uno tra Valerio Scanu e il batterista Tony Cicco, in gara con la band romana Deshedus e Alberto Fortis. A 11 invece la vittoria della star spagnola Cristina Ramos o del romagnolo Alessandro Coli, che si esibirà con il dj turco Burak Yater. A 13 il bresciano Matteo Faustini, poi l’ex tronista Francesco Monte e Ivana Spagna chiudono il tabellone a 16 volte la posta.

‘Una voce per San Marino’ sarà trasmessa alle 20:30, in diretta su San Marino RTV. Senhit e Jonathan Kashanian presenteranno l’evento.

Ecco i nomi dei 10 finalisti in gara:



1-Achille Lauro

2-Alessandro Coli feat DJ Burak Yeter

3-Blind

4-Cristina Ramos

5-Francesco Monte

6-Ivana Spagna

7-Matteo Faustini

8-Tony Cicco & Deshedus & Alberto Fortis

9-Valerio Scanu

10-Fabry & Labiuse feat. Miodio