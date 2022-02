Ludovico Tersigni nel cast di Lightyear – La vera storia di Buzz

Ludovico Tersigni sarà la voce di Sox, il robot di compagnia del leggendario Space Ranger, nella versione italiana del film Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz. La nuova avventura d’azione – che racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story – arriverà nell’estate del 2022.

“Il mondo di Buzz mi ha sempre entusiasmato. In Toy Story, sembrava esserci un’incredibile storia, che viene solo accennata, sul suo essere uno Space Ranger e ho sempre voluto esplorare ulteriormente questo mondo. Quindi il mio punto di partenza per ‘Lightyear – La vera storia di Buzz è stato’: ‘Qual è stato il film visto da Andy che gli ha fatto desiderare il giocattolo di Buzz Lightyear?’. Volevo vedere quel film. E ora ho la fortuna di poterlo realizzare“, ha affermato il regista Angus MacLane.

IL CAST

Se nella versione originale è Chris Evans a prestare la voce a Buzz Lightyear, in quella italiana è l’attore Alberto Malanchino. Insieme a Evans figurano Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi, voci di un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn, invece, presta la propria voce al robot di compagnia di Buzz, Sox. Inoltre, il cast di voci include Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

“Il cast di ‘Lightyear’ è davvero una squadra da sogno. Ciascuno degli interpreti si è subito calato nel suo personaggio, dandoci la possibilità di giocare un po’ durante le sessioni di registrazione. Questo ha portato a una specificità che ha alzato il livello e dato maggiore profondità alle relazioni tra i personaggi. È stato un privilegio lavorare con un cast così generoso e di talento”, ha aggiunto il regista.

Ad accompagnare la storia è la colonna sonora di Michael Giacchino, che ha firmato le colonne sonore di The Batman e Spider-Man: No Way Home. Giacchino ha un rapporto di lunga data con Pixar: ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy per la colonna sonora originale di Up. Inoltre, la sua filmografia Pixar include, tra gli altri, Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2. La colonna sonora originale di ‘Lightyear’ di Walt Disney Records sarà disponibile dal 17 giugno.

TRAILER