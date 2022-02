Horizon Forbidden West, Sony celebra Aloy con una statua a Firenze

Si torna nel mondo post-apocalittico dominato dalle Macchine in Horizon Forbidden West, il secondo capitolo della saga videoludica sviluppata da Guerrilla Games.

In esclusiva PlayStation, il gioco è ambientato sei mesi dopo gli eventi di Zero Dawn, e vede la cercatrice Aloy in viaggio nelle terre inesplorate del misterioso Ovest Proibito.

Combattimento corpo a corpo migliorato, sei stili di gioco differenti, nuovi gadget e mappa più grande, sono solo alcune delle novità introdotte in questo secondo capitolo, che riprende le meccaniche di gioco di Horizon I implementandole.

Horizon Forbidden West è disponibile da oggi in esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5.

Una statua per Aloy

In occasione dell’uscita di Horizon Forbidden West, Sony Interactive Entertainment Italia ha installato in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate, a Firenze, una statua temporanea dedicata ad Aloy.

Protagonista della saga, la Cercatrice della tribù Nora è un’icona virtuale ma al contempo realistica, che porta con sé il seme di una piccola rivoluzione: Aloy rappresenta una delle possibili espressioni dell’incredibile complessità psicologica del genere umano, laddove, ai fini del racconto, non è centrale la differenza di genere, ma il valore della diversità. Nata e cresciuta da emarginata, Aloy si sente un’estranea, ma grazie alla sua intelligenza emotiva e a una spiccata empatia, con perseveranza e impegno, sfida lo status quo per dedicarsi alla ricerca instancabile della verità e alla scoperta di sé.

Horizon Forbidden West

Sei mesi dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn, la Terra sta andando verso il collasso. Una misteriosa ‘piaga rossa’ inarrestabile minaccia il pianeta, mentre enormi tempeste infuriano nei cieli. Nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Aloy deve avventurarsi nell’Occidente Proibito per trovare un modo per fermare la distruzione e riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio affronterà nuove e mortali minacce: Macchine mortali, Regalla e i suoi ribelli, le macchinazioni di Sylens e molto altro. Aloy incontrerà anche vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato. Tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.