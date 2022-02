Achille Lauro da oggi su Roblox per un evento fashion-music in collaborazione con Gucci

La musica di Achille Lauro arriva nel metaverso. E’ lui il primo artista italiano ad organizzare un evento completamente digitale: si tratta di 3 concerti ambientati in 3 mondi diversi. Trattandosi di Achille Lauro poi, il tutto si svolgerà all’insegna del fashion grazie alla collaborazione con Gucci.

Ad annunciare l’appuntamento, che si terrà da oggi al 27 febbraio su Roblox è stato lo stesso artista con un post su Instagram: “Vi dò il mio benvenuto alla prima esperienza nel metaverso di un artista italiano.

Il 18 febbraio lancerò su @roblox insieme a Gucci e Warner Music Italy un’esperienza in cui per la prima volta la musica incontrerà il mondo fashion. L’evento durerà fino al 27 febbraio e permetterà di prendere parte a tre show in tre diversi mondi. Nello spazio virtuale potrete collezionare esclusivi virtual item Gucci ispirati agli abiti che ho avuto l’onore di ideare con Alessandro Michele per i palchi più importanti della mia carriera”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Le date live 2022 di Achille Lauro

I tre concerti nel metaverso anticipano così i live del tour di Lauro in partenza il 27 maggio da Roma.

Venerdì 27 maggio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 28 maggio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Martedì 31 maggio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 3 luglio 2022 – Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

Martedì 5 luglio 2022 – Milano, Ippodromo SNAI San Siro

Venerdì 8 luglio 2022 – Brescia, Arena Campo Marte

Sabato 9 luglio 2022 – Marostica (VI), Piazza Castello – Summer Festival

Giovedì 14 luglio 2022 – Taormina, Teatro Antico

Venerdì 15 luglio 2022 – Messina, Piazza Duomo

Domenica 17 luglio 2022 – Matera, Cava del Sole – Sonic Park

Lunedì 18 luglio 2022 – Napoli, Arena Flegrea

Mercoledì 20 luglio 2022 – Firenze, Piazza della Santissima Annunziata

Sabato 23 luglio 2022 – Cattolica (RN), Arena della Regina.