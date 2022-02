Buonasera.

Assumo la pillola da quattro anni, tra qualche settimana ho l’appuntamento con il ginecologo per una visita di controllo dal momento che le mestruazioni sono diventate più dolorose del solito nonostante la pillola. Ne ho parlato con il mio medico di base che mi ha detto che probabilmente la pillola è da cambiare ma che, a livello contraccettivo, sono in ogni caso coperta. È veramente come dice il mio medico? Il ciclo mi è sempre arrivato in maniera regolare, molto abbondantemente e di un colore rosso vivo. Non so perché ma ultimamente ho paura di essere incinta. In parte capisco sia una paura immotivata, ho sempre preso la pillola in maniera regolare e non ho assunto antibiotici né avuto scariche di diarrea o vomito. Dall’ultimo ciclo non ho più avuto rapporti completi, infatti ultimamente l’eiaculazione è sempre venuta all’esterno.

Posso stare tranquilla in merito ad una possibile gravidanza? E in ogni caso me ne accorgerei?

Grazie della disponibilità

Anonima